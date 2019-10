Actualidade

O Museu Municipal Carlos Reis (MMCR), em Torres Novas, acolhe, a partir de sábado, uma seleção de vistas "inéditas", panorâmicas exteriores e de cenários naturais da autoria de Carlos Relvas nos finais do século XIX.

A exposição itinerante "Carlos Relvas e a Arte fotográfica" vai estar patente no MMCR até 19 de janeiro de 2020, prosseguindo o objetivo da Câmara Municipal da Golegã, dona do legado e onde se situa a Casa-Estúdio Carlos Relvas, de "valorização e divulgação das coleções de tão relevante autor do início da história da fotografia", afirma uma nota do município de Torres Novas (ambos do distrito de Santarém).

"O objetivo é dar a conhecer uma série de trabalhos fotográficos com relevância histórica e artística, representados especificamente nesta coleção por algumas vistas inéditas da autoria de Carlos Relvas e ainda trabalhos fotográficos focando a perícia de domínio da luz e os enquadramentos perfeitos, em busca de perspetivas de cenários naturais e panorâmicas exteriores, que resultam numa quantidade muito significativa de imagens de sítios, monumentos e vivências do quotidiano de finais do século XIX, dando a conhecer aspetos artísticos e monumentais a que Relvas se dedicou com especial motivação", acrescenta.