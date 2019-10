Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, após a publicação de dados fracos relativos às vendas a retalho nos Estados Unidos.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1081 dólares, quando na terça-feira ao final da tarde seguia a 1,1022 dólares.

O Departamento do Comércio norte-americano indicou hoje que as vendas a retalho desceram 0,3% em setembro, num contexto de conflito comercial com a China que tem levado a um aumento das taxas alfandegárias de vários produtos.