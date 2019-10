5G

A companhia tecnológica Huawei negou hoje, num debate no Parlamento Europeu, ter "instruções" do Estado chinês para instalar 'backdoors' (portas de acesso) em dispositivos móveis de quinta geração (5G), notando que isso seria "um suicídio" para a empresa.

"As pessoas perguntam sempre qual é a relação entre a Huawei e o Estado chinês. É a mesma relação que têm outras empresas privadas ou internacionais que operam na China, como a Siemens ou a Nokia: temos de pagar os nossos impostos e respeitar as leis", afirmou o representante chefe da Huawei para as instituições europeias, Abraham Liu.

O responsável respondia a uma questão relacionada com acusações de espionagem que têm recaído sobre a tecnológica chinesa, nomeadamente sobre a alegada instalação de 'backdoors' em equipamentos 5G, num debate público promovido pelo Parlamento Europeu, em Bruxelas.