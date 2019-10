Moçambique/Eleições

A polícia moçambicana anunciou hoje ter abatido a tiro uma pessoa que tentou fugir com a arma de um agente no distrito de Angoche, Norte do país, durante confrontos com uma multidão numa assembleia de voto, na terça-feira.

"Tivemos uma situação de perturbação da ordem pública onde um grupo de populares se rebelou contra a PRM", referiu o porta-voz do Comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Nampula, Zacarias Nacute, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

"A situação obrigou os colegas a alvejá-lo mortalmente quando se colocava em fuga", acrescentou, em conferência de imprensa.