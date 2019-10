Actualidade

As responsabilidades do Fundo de Pensões do Grupo Montepio aumentaram 85,6 milhões de euros no primeiro semestre do ano, de acordo com o Relatório e Contas da instituição detida pela Associação Mutalista Montepio Geral.

Segundo os dados disponíveis no relatório e contas do Banco Montepio, as responsabilidades com pensões de reforma e sobrevivência totalizaram os 828,1 milhões de euros no final do primeiro semestre de 2019, quando no final de 2018 chegavam aos 742,5 milhões.

De acordo com o banco, o aumento das responsabilidades foi devido ao "efeito associado à alteração do pressuposto atuarial da taxa de desconto que se traduziu num aumento das responsabilidades em 68,8 milhões de euros", bem como aos "acréscimos resultantes do custo de juros e serviço corrente em 11,5 milhões de euros e pelos desvios atuariais negativos de 15,1 milhões de euros".