A terceira edição da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra (Anozero'19), a decorrer entre 02 de novembro e 29 de dezembro, conta com a participação, em diferentes espaços da cidade, de 39 artistas, de 21 países, foi hoje anunciado.

Com curadoria do professor da Universidade de São Paulo e curador-geral do Museu Oscar Niemeyer, no Brasil, Agnaldo Farias, e tendo como curadores adjuntos Lígia Afonso e Nuno de Brito e Rocha, o evento inspira-se e adota o título "A terceira margem", "tomado de empréstimo" do conto "A terceira margem do rio", de João Guimarães Rosa.

O conto apresenta, "pela voz de um filho, a história de um pai que, vivendo numa aldeia junto ao rio, decide mandar construir uma canoa para nele entrar e dele nunca mais voltar a sair", numa "autorreclusão a céu aberto" (para a qual não dá qualquer explicação), configurando um gesto que "define o território, tremendo, instável, insondável e indizível, da terceira margem, que é a nossa contemporaneidade".