Actualidade

A companhia Primeira Pedra coloca em cena, de quinta-feira a domingo, a peça "Loucos por Amor", do norte-americano Sam Shepard, no Armazém 22, em Vila Nova de Gaia, naquele que é o segundo espetáculo desta estrutura.

"Loucos por amor" adapta em Gaia o texto que Shepard veio, depois, a fazer também no cinema, num filme de 1985 que contou com o dramaturgo como Eddie e Kim Basinger como May.

A encenação de Pedro Miguel Dias afasta-se do filme, revelou o encenador à Lusa, mas o trio que compõe com Inês Cardoso e Ricardo Ribeiro, os outros fundadores da companhia e que sobem aqui a palco, apresentam o drama da "sombra de um passado".