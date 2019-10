Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro vai entregar minas de ouro às regiões do país afetas ao regime, para que possam obter os recursos orçamentais para enfrentar os efeitos das sanções impostas pelos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo próprio Nicolás Maduro, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante um encontro com membros do seu Governo.

Vão ser beneficiados com minas de ouro apenas 17 dos 23 estados do país, ficando de fora as regiões de Nova Esparta, Mérida, Táchira e Anzoátegui, que são "governadas" pela oposição.