Actualidade

O ministro interino do Interior timorense disse hoje que o país necessita urgentemente de uma lei base e de uma autoridade para a proteção civil, como passos essenciais para o reforço das capacidades de resposta a desastres e catástrofes.

"O nosso primeiro desafio prende-se com a elaboração de um plano legislativo, uma lei de bases da proteção civil, a regulamentação pela via administrativa e a criação da orgânica da Autoridade da Proteção Civil", disse hoje Filomeno Paixão.

"O nosso esforço só faz sentido se for conjugado com essa futura autoridade ou entidade, com funções coordenadoras e que consiga dinamizar todas as outras entidades de proteção civil em Timor-Leste", afirmou.