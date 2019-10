Venezuela

O Governo venezuelano anunciou a instalação de uma "mesa complementar eleitoral" com um setor minoritário da oposição, com o objetivo de avaliar a transformação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

"A mesa eleitoral está composta por três áreas: Garantias constitucionais, confirmação dos novos membros do CNE e representação proporcional para as eleições parlamentares", disse o ministro de Comunicação e Informação venezuelano.

Jorge Rodríguez falava em Caracas, durante uma conferência de imprensa com jornalistas nacionais e internacionais.