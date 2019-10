Eleições/resultados

Os votos dos emigrantes portugueses elegeram dois deputados do PS e dois do PSD, segundo os resultados divulgados no 'site' da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

De acordo com os dados conhecidos pelas 08:50, pelo círculo da Europa o PS elegeu Paulo Pisco e o PSD Carlos Gonçalves, e pelo circulo fora da Europa foram eleitos José Cesário (PSD) e Augusto Santos Silva (PS).

Assim, o PS elegeu nas legislativas de 06 de outubro um total de 108 deputados e o PSD 79.