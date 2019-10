Catalunha

O filósofo Daniel Innerarity considera que entregar aos tribunais um problema político só poderia ter um desfecho infeliz, como aconteceu na Catalunha, acreditando que uma solução para o conflito passará por um dos lados abdicar de parte das exigências.

Em entrevista à Lusa, a propósito do lançamento em Portugal do livro "Política para Perplexos" (Porto Editora), o professor catedrático da Universidade do País Basco, que chegou a ser uma possibilidade de intermediário entre o Governo de Madrid e a liderança catalã, disse que a condenação pelo Supremo Tribunal dos principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha foi uma "má sentença, desde o ponto de vista jurídico", mas acima de tudo revelou que, "quando há um problema político, mesmo num Estado de Direito onde há que respeitar as normas, confiar aos tribunais a resolução do problema só pode sair mal".

"Há uma grande tentação de reduzir este problema a um problema de respeito pela legalidade e ordem pública. Vamos ver, nestes dias, como se vai transformar num problema de ordem pública. Nem antes da sentença nem depois da sentença se deu um tratamento político a isto", afirmou Innerarity.