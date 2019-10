Actualidade

O filósofo basco Daniel Innerarity encara fenómenos como o 'Brexit' ou a subida da extrema-direita em vários países europeus como uma lembrança da fragilidade das conquistas sociais que foram alcançadas ao longo de décadas.

Em entrevista com a agência Lusa, a propósito do lançamento em Portugal do livro "Política para Perplexos" (Porto Editora), o professor catedrático da Universidade do País Basco constata que provavelmente se descuidou, na União Europeia, um tipo de discurso que justificava conquistas "que num momento pareciam boas, no âmbito das liberdades, da europeização".

"Estes fenómenos catastróficos tipo 'Brexit', o que está a acontecer nos países de Visegrado [República Checa, Polónia, Hungria e Eslováquia] ou a evolução da extrema-direita tornam-nos mais conscientes da fragilidade das nossas conquistas, e de que não são aquisições inquestionáveis no futuro", afirmou o filósofo político.