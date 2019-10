Actualidade

O papel da Marinha Grande na história da indústria nacional e a relevância mundial que tem hoje devido ao 'cluster' dos moldes são pouco valorizados em Portugal, considerou hoje a presidente do munícipio.

Na véspera de celebrar, no sábado, os 250 anos da chegada do industrial inglês Guilherme Stephens à cidade, num projeto forjado no século XVIII por Marquês de Pombal e que revolucionou a povoado e marcou até hoje o setor secundário nacional, Cidália Ferreira considera que "falta olhar com mais atenção para a Marinha Grande".

"Internacionalmente, a Marinha Grande é bem conhecida e reconhecida pela excelência das nossas indústrias, que são tecnologicamente avançadas. Por isso, temos a qualidade de produto que temos e o valor de exportações que apresentamos: somos o segundo concelho do país a contribuir financeiramente para as exportações", sublinha a autarca à agência Lusa.