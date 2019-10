Actualidade

(CORREÇÃO NO 18.º PARÁGRAFO) Lisboa, 17 out 2019 (Lusa) - O romance "Cáustico Lunar", de Malcolm Lowry, regressa às livrarias portuguesas mais de 30 anos após a sua única publicação, no mesmo mês em que Lisboa acolhe um encontro internacional dedicado ao autor, segundo a editora Sistema Solar.

Traduzido por Aníbal Fernandes - a mesma tradução da versão publicada em 1985 pela Assírio & Alvim --, o livro inclui uma outra história, "Ghostkeeper", também editada há 31 anos pela Hiena, e deverá chegar esta semana às livrarias portuguesas.

O escritor e poeta britânico Malcolm Lowry, que se distinguiu sobretudo por aquela que é considerada a sua obra-prima, "Debaixo do Vulcão", trabalhou nos últimos dias de vida no texto de "Cáustico Lunar".