Eleições/resultados

O PS foi o partido mais votado na Europa, com 29,06% dos votos, enquanto o PSD ficou à frente Fora da Europa, com 18,77%, tendo os dois partidos repartido os quatro deputados dos dois círculos da emigração.

Na Europa, com os votos dos 18 consulados apurados, o PS obteve 31.362 votos (29,06%), seguido pelo PSD, com 20.254 votos (18,77%), BE com 6.106 votos e 5,66%, PAN com 5.296 votos e 4,91%, CDS-PP com 3.179 votos e 2,95%, e CDU com 2.712 votos e 2,51%.

Por este círculo, os socialistas elegeram Paulo Pisco e os sociais-democratas Carlos Gonçalves, ex-secretário de Estado das Comunidades.