Síria

As autoridades curdas na Síria acusaram hoje a Turquia de recorrer a armas não convencionais, como o fósforo branco ou o napalm, na sua ofensiva no norte do país em guerra.

As acusações visando as forças de Ancara ou os rebeldes sírios pró-turcos não puderam ser confirmadas de modo independente, indica a agência France-Presse.

Desde o lançamento, a 09 de outubro, da sua ofensiva contra uma milícia curdo-síria, as forças turcas conquistaram uma faixa fronteiriça de 120 quilómetros no norte sírio e os combates concentram-se atualmente na cidade de Ras al-Ayn.