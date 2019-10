Actualidade

A Câmara Municipal da Guarda vai iniciar brevemente as obras de construção dos Passadiços do Mondego, no vale do Mondego, após a atribuição do visto do Tribunal de Contas (TdC), anunciou hoje o seu presidente.

"O TdC acabou de nos informar [Câmara Municipal] que concedeu o visto ao projeto dos Passadiços do Mondego", permitindo que a autarquia avance com a obra que é "um anseio da Guarda e da região", disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro.

Segundo o autarca, com a atribuição do visto do TdC, o município irá "iniciar as obras brevemente".