Eleições/Resultados

O PAN foi a força política mais votada a seguir ao PS e ao PSD nos círculos da emigração, com 4,8% dos votos, segundo os resultados eleitorais da Europa e Fora da Europa divulgados hoje.

Dos 388 votos obtidos nas legislativas de 2015, 1,3%, o PAN passou para 7.653 votos, correspondendo a 4,8%, sendo o terceiro partido mais votado, atrás do PS, que obteve 26,2% (41.525 votos) e do PSD, com 23,4% (37.060 votos).

Atrás do PAN, o BE obteve 4,75%, ou seja, 7.510 votos, menos 143 do que o PAN. O CDS-PP foi a quinta força política, com 3,3% (5.320 votos) e a coligação PCP/PEV a sexta, com 2% (3.232 votos).