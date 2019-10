Actualidade

Cerca de 600 atletas de várias modalidades desportivas e as respetivas comitivas são esperados de 01 a 03 de novembro em Miranda do Douro, para a primeira prova ibérica Duero-Douro Challenge, informou hoje a organização.

"O Douro Challenge é um projeto que pretende potenciar a mobilidade, ao longo do rio Douro, em diversas vertentes desportivas que estarão em destaque neste território fronteiriço. Ao longo de toda a iniciativa, haverá diferentes atividades que serão desenvolvidas em contexto amador ou mais profissional", disse à Lusa o presidente da Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD), Artur Nunes.

O Duero-Douro Challenge é um desafio multiespecialidade, tido como único na península Ibérica. É promovido pela AIMRD e pelo município de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, ao abrigo do projeto transfronteiriço Flumen Durius, financiado por fundos comunitários.