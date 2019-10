Actualidade

A partilha da responsabilidade dos filhos pelos pais quando se separam e o reconhecimento do direito dos avós foram conquistas do Instituto Português de Mediação Familiar (IPMF), que formou mais de mil mediadores em 25 anos de existência.

A história do instituto foi recordada à agência Lusa pela sua fundadora, Maria Saldanha Ribeiro, que em 1990 reuniu esforços com um conjunto de magistrados e psicólogos para promover a mediação familiar em Portugal, até então inexistente.

Chegada da Bélgica e sem emprego, Maria Saldanha Ribeiro começou a trabalhar no Tribunal de Família, onde abriu o primeiro gabinete de psicologia com o apoio de uma funcionária do Ministério da Justiça.