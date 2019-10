Actualidade

A presidente do Instituto Português da Mediação Familiar, Maria Saldanha Ribeiro, defendeu hoje que a mediação deve ser obrigatória em todos os processos de divórcio para evitar "dor às crianças e às famílias" e a ida aos tribunais.

A "mediação ordenada" é a nova luta do Instituto Português da Mediação Familiar (IPMF), que assinala no sábado 25 anos, por considerar que esta "só terá verdadeiro direito de cidadania quando for obrigatória no processo de divórcio como percurso esclarecedor e apaziguador".

Em entrevista à agência Lusa, a fundadora e presidente do Instituto Português da Mediação Familiar explicou que "a mediação ordenada não é obrigar a um acordo", mas exigir que a família passe por um processo de mediação.