Actualidade

A Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP) relançou hoje o programa de credibilização de veículos usados, com o objetivo de "combater a proliferação de práticas ilegais" e de aumentar a segurança de quem compra.

"A ACAP - como associação que representa todo o comércio automóvel - entendeu relançar o programa Usado ACAP, porque nós achamos que é importante a credibilização dos vários setores de mercado onde a ACAP atua, onde as nossas empresas atuam", disse aos jornalistas o secretário geral daquela associação, Hélder Pedro, no final da cerimónia oficial de lançamento do programa, em Lisboa.

O programa Usado ACAP, ao qual os associados podem aderir de forma voluntária, obriga a que as empresas cumpram um manual operativo, promovendo o cumprimento "estrito" da legislação.