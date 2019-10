Actualidade

O empresário José Berardo pediu o arquivamento do processo de retirada de comendas instaurado na sequência da sua ida ao parlamento em 10 de maio, de acordo com o requerimento de defesa a que a Lusa teve acesso.

De acordo com a defesa de José Berardo, assinada pelo advogado Paulo Saragoça da Matta, a nota de culpa direcionada ao empresário diz respeito "à descrição dos atos prévios" à instauração do processo disciplinar, e não a uma descrição do "concreto comportamento" do empresário na Assembleia da República.

A defesa afirma ainda que a nota de culpa inclui "a menção de terceiros denunciantes manifestada nesses mesmos atos prévios", numa referência a "considerações, juízos valorativos e conclusivos" feitos por uma iniciativa do grupo parlamentar do CDS-PP, que visava a retirada da Ordem do Infante D. Henrique ao empresário.