Moçambique/Eleições

Missões de observação eleitoral internacionais consideraram hoje, em Maputo, que as eleições gerais de terça-feira em Moçambique foram pacíficas e transparentes, assinalando a ocorrência de "incidentes" que não colocam em causa a "integridade da votação".

"A missão da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] considera que o ato de votação do passado dia 15 decorreu, na generalidade, em consonância com as práticas internacionais de referência", afirmou o coordenador da Missão de Observação Eleitoral da organizaçao lusófona, Mário Mendão, em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo.

A posição da CPLP foi comum à da União Africana (UA) e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, sigla inglesa).