Actualidade

A urgência pediátrica do Hospital de Chaves atende durante a noite, em média, cinco a seis crianças que são observadas por médicos de serviço que, "em caso de necessidade", chamam o pediatra de prevenção, disse hoje o hospital.

Em comunicado enviado às redações, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) explicou que são atendidas "em média cerca de 30-40 crianças por dia" na urgência pediátrica do Hospital de Chaves, "das quais cinco-seis são atendidas entre as 20:00 e as 08:00".

A mesma nota refere que esta "é uma situação consonante com a realidade demográfica da região".