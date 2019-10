Actualidade

Um abrigo transportável para deslocados, como refugiados, que incorpora um novo material que recolhe, aproveita e converte humidade em água potável foi concebido por uma antiga aluna e uma professora da Universidade de Évora, agora premiadas pelo projeto.

O projeto, intitulado Nautilus, foi desenvolvido por Inês Secca Ruivo, professora no Departamento de Artes Visuais e Design da Escola de Artes da Universidade de Évora (UÉ), e Cátia Bailão Silva, antiga aluna da academia alentejana, revelou a instituição.

Segundo a UÉ, em comunicado, o "sistema de abrigo transportável com capacidade de recolha, aproveitamento e conversão de humidade em água potável" que ambas conceberam foi galardoado, recentemente, no concurso Born from Knowledge (BfK) Ideas 2019, conquistando o 1.º prémio na categoria de Materiais e Tecnologias Avançadas de Produção.