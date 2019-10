Actualidade

A primeira sala de consumo vigiado de drogas em Lisboa deverá entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2020 e será instalada num dos extremos da Quinta do Loureiro, segundo uma proposta do BE hoje aprovada pelo executivo municipal.

"É um dia histórico, a concretização de uma medida prevista na lei desde 2001", disse à agência Lusa o vereador do BE na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo.

A proposta do BE foi aprovada na reunião camarária realizada esta manhã e apenas teve os votos contra do CDS-PP.