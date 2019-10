Actualidade

O ciclista português Ruben Guerreiro assinou hoje contrato com a norte-americana Education First para a temporada 2020, mantendo-se no WorldTour, após dois anos na Trek-Segafredo e a época de 2019 na Katusha-Alpecin.

Aos 25 anos, o luso acabou a Volta a Espanha, em setembro, na 17.ª posição, chamando a atenção para várias equipas WorldTour, assegurando um regresso aos Estados Unidos, onde já tinha corrido pela Axeon Hagens Berman, entre 2015 e 2016, e na Trek, de 2017 a 2018.

"Para mim, é como regressar a casa, os Estados Unidos são o meu segundo país, e estou muito feliz por assinar pela Education First", afirmou o corredor, citado pela equipa.