O realizador João Botelho mostra hoje, em Óbidos, as primeiras quatro cenas de "O Ano da Morte de Ricardo Reis", com estreia marcada para 2020, e revelou à Lusa que o próximo projeto será sobre Alexandre O'Neill.

"Um Filme em Forma de Assim" deverá suceder à nova longa-metragem sobre o romance de José Saramago, que chegará às salas no próximo ano, e terá por base textos do autor que fez parte do Movimento Surrealista de Lisboa.

"Acho que tenho de fazer serviço público, que tenho de chamar a atenção para grandes coisas que há em Portugal e, de há uns anos para cá, ando a adaptar textos de pessoas que escrevem muito bem", disse João Botelho à agência Lusa, anunciando a intenção de, depois de terminar "O Ano da Morte de Ricardo Reis", se dedicar "à obra de Alexandre O'Neill".