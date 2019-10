Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou hoje que espera um "regresso forte" da sua equipa à competição no encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, na sexta-feira, frente ao Cova da Piedade.

O técnico dos 'encarnados' projetou, desde logo, o ciclo que se segue com "poucos dias de intervalo" entre jogos da Taça de Portugal, da Liga dos Campeões e do campeonato, pelo que desejou uma resposta da sua equipa "semelhante ao início da época".

Lage não se mostrou, porém, crítico da longa paragem no calendário de competições, que aproveitou para trabalhar alguns detalhes com os jogadores que ficaram a treinar no Seixal e recuperar jogadores.