O ex-campeão nacional de ralis Bernardo Sousa foi suspenso por dois anos devido a um controlo antidoping positivo a cocaína, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela FPAK, o piloto madeirense foi controlado no rali Sical, terceira prova do Campeonato Açores de Ralis (CAR), que decorreu nos dias 07 e 08 de junho de 2019, tendo sido detetada cocaína, um estimulante proibido em competição.

Inicialmente, Bernardo Souca alegou que o controlo se devia ao uso de uma substância médica: "Por motivos relacionados com dificuldades respiratórias, utilizei um medicamento inalável que melhora a atividade brônquica e pulmonar. Reconheço, agora, que o terei feito, inadvertidamente, em doses supraterapêuticas, que redundaram num controlo positivo", alegou publicamente, a 09 de julho, o campeão nacional de 2010, através das redes sociais.