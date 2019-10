Actualidade

A ainda presidente da Assembleia Municipal de Lisboa defendeu hoje que o ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado "não devia" continuar à frente da SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

"Eu acho que o Manuel Salgado não devia ficar à frente da SRU. Devia sair com os dois pés. Não devia sair só com o pé", vincou Helena Roseta, defendendo um novo ciclo na política urbanística da cidade.

Helena Roseta falava num jantar marcado com o movimento Cidadãos por Lisboa, que fundou, para anunciar a sua renúncia aos cargos de presidente e deputada da Assembleia Municipal de Lisboa no final do mês.