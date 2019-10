Actualidade

O ex-deputado Filipe Lobo d'Ávila, do grupo "Juntos pelo Futuro", que está "em reflexão" sobre uma candidatura à liderança do CDS, defendeu hoje a refundação do partido.

"É preciso recuperar o partido, as estruturas do partido. É preciso refundar o partido para ter melhores resultados que estes [nas legislativas de 06 de outubro]", afirmou aos jornalistas Filipe Lobo d'Ávila, à entrada para a reunião do conselho nacional do partido, na sede nacional dos centristas, em Lisboa.

Lobo d´Ávila acrescentou que quer ouvir os conselheiros "e o partido" na reunião de hoje, e defendeu que é preciso perceber "as razões, corrigir erros e encontrar um caminho que permita reerguer o CDS".