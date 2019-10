Actualidade

O Sporting, detentor do título, foi hoje eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao perder em casa do Alverca, do Campeonato de Portugal, por 2-0.

A equipa ribatejana, segunda classificada da Série D do terceiro escalão do futebol nacional, adiantou-se logo aos 10 minutos, através de Alex Apolinário, tendo ampliado a vantagem aos 55, por intermédio de Luan.

