Actualidade

Os líderes da União Europeia voltaram hoje a falhar um consenso sobre a abertura de negociações de adesão com Macedónia do Norte e Albânia, depois de horas de discussões que terminaram já de madrugada sem a adoção de conclusões.

A questão do alargamento era um dos temas fortes do Conselho Europeu iniciado na quinta-feira em Bruxelas, já que os chefes de Estado e de Governo dos 28 deveriam tomar uma decisão sobre a recomendação da Comissão Europeia de maio passado no sentido de serem abertas negociações de adesão com os dois países dos Balcãs Ocidentais, face aos progressos feitos por Macedónia do Norte e Albânia, mas falharam a adoção de uma posição conjunta.

No final da sessão de trabalhos, perto das 02:00 da madrugada em Bruxelas (menos uma hora em Lisboa), o Conselho Europeu adotou apenas conclusões sobre o outro assunto discutido à noite, a Turquia, confirmou o porta-voz do presidente do Conselho, Donald Tusk, na sua conta oficial na rede social Twitter.