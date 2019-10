Actualidade

A Quercus alertou hoje que retirar uma cobertura de amianto de uma escola fica 50 vezes mais barato do que tratar um doente com mesotelioma, o cancro da pleura do pulmão provocado pela exposição àquela substância.

Segundo os ambientalistas, que cita dados da Organização Mundial da Saúde, para retirar 500m2 de amianto, uma cobertura média de uma escola, os custos rondam os 5.000 euros, incluindo as análises e gestão dos resíduos, enquanto tratar um mesotelioma custa em média ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 262.939 euros.

"De fora destes números ficam todos os gastos que esta situação provoca no seio das famílias e, em particular, na vida destes doentes", sublinham os ambientalistas, que dizem que o Governo teria de gastar 300 mil euros para retirar este material das 63 escolas referenciadas pelo Ministério do Ambiente.