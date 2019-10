Actualidade

A indisponibilidade de salas de audiências no Campus da Justiça e no Tribunal de Monsanto, ambos em Lisboa, levou ao adiamento em cinco meses, para março de 2020, de um julgamento com 24 arguidos, previsto começar na terça-feira.

A informação consta de um despacho do presidente do coletivo de juízes, Francisco Coimbra, a que a agência Lusa teve hoje acesso, que dá "sem efeito" a sessão de 22 de outubro para início do julgamento de 23 funcionários da empresa Groundforce do Aeroporto de Lisboa, acusados do furto de centenas de objetos que passageiros transportavam nas bagagens.

"Compulsada a agenda da secretaria geral, verificou-se não existir disponibilidade, até ao dia 02 de março de 2020, nas salas de audiências deste tribunal, nem do Tribunal de Monsanto, para a realização do julgamento nos presentes autos. A partir de 03 de março, inclusive, a sala grande, do piso 0, encontra-se disponível", lê-se no despacho do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.