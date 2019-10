Actualidade

A artista portuguesa Wasted Rita inaugura hoje, na galeria Underdogs, em Lisboa, uma exposição que tem a interatividade como base e na qual apresenta, pela primeira vez, uma animação.

Para "And now for something completely different: A show that features at least one female artist" ("E agora para algo completamente diferente: Uma exposição que inclui pelo menos uma artista mulher"), Wasted Rita criou seis instalações, todas "com algum tipo de interatividade com o público".

Uma das inspirações da artista foi Sweet Art Museum, museu "super interativo, super querido, positivo 'felicidade é tudo', 'vamos tirar fotos partilhar o instagram e sorrir'", que esteve aberto entre maio e setembro do ano passado, em Lisboa.