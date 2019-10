Actualidade

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou hoje que a expansão da TAP depende da construção do novo aeroporto no Montijo, algo pela qual a companhia aérea portuguesa "espera ansiosamente'.

"Nós esperamos que, em 2022, tal como está previsto", o aeroporto no Montijo "possa ver a luz do dia", defendeu no final de uma conferência promovida pela Associação de Jovens Empresários Portugal-China.

"É muito importante para nós porque nos permitirá crescer no aeroporto Humberto Delgado", sublinhou, afirmando que as atuais obras que ali estão a ser realizadas, "se não houver um complemento [Montijo], (...) no espaço de três, quatro anos" a principal infraestrutura aeroportuária nacional "tornará a ficar esgotada".