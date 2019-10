Actualidade

A Sata Internacional-Azores Airlines acionou o seu plano de contingência, que poderá afetar as ligações áreas com atrasos ou cancelamentos, na sequência do pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine entre hoje e segunda-feira.

Em comunicado, a companhia aérea avança que o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apresentou um pré-aviso de greve para os próximos dias 18, 19, 20 e 21 de outubro 2019.

"A transportadora aérea Sata Internacional-Azores Airlines acionou o plano de contingência para situações desta natureza, admitindo que possam vir a ser afetadas, por atrasos ou cancelamentos, as ligações aéreas previstas para o referido período", refere o comunicado.