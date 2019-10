Actualidade

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música estreia no sábado a "Elegia" e a "Babylon-Suite", do compositor alemão Jörg Widmann, artista em residência da Casa da Música, que também vai tocar clarinete na Sala Suggia.

Widmann, que além de trabalhos como compositor e como clarinetista é maestro, terá dois concertos a si dedicados em outubro, o primeiro dos quais pelas 18:00 de sábado, no âmbito da série Descobertas da Sinfónica.

Num texto de apresentação do concerto, a Casa da Música destaca o compositor e músico alemão como "um clarinetista fora de série e compositor muito requisitado", requisitos para atuar como solista na própria peça, "Elegia", escrito para clarinete e orquestra e nunca interpretada em Portugal.