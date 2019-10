Actualidade

As cerimónias de intronização do imperador Naruhito do Japão vão decorrer na terça-feira, em Tóquio, mas o desfile público do casal imperial foi adiado, numa altura em que o país recupera da passagem destruidora do tufão Hagidis.

O novo soberano, de 59 anos, tornou-se no 126.º imperador do Japão em 01 de maio passado, no dia seguinte ao pai Akihito, de 85 anos, ter abdicado, uma decisão inédita nesta dinastia de mais de dois séculos.

A sucessão é um processo muito longo e os momentos mais solenes vão acontecer nas próximas terça e quarta-feira, quando Naruhito se apresentar às divindades e representantes internacionais para a proclamação da ascenção ao trono do Crisântemo.