PSD

O vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz vai ser candidato à liderança do PSD nas primárias, que deverão acontecer no início do próximo ano, anunciou hoje o próprio.

"Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos. Eu, por mim, direi presente, direi que o futuro diz presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", afirma o social democrata num vídeo publicado na sua página da rede social 'facebook'.

Esta candidatura terá o mote "o futuro diz presente", e é a segunda anunciada, depois de Luís Montenegro também ter indicado que será candidato à presidência do partido.