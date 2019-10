Moçambique/Dívidas Ocultas

Um antigo banqueiro do Credit Suisse implicado no escândalo das dívidas ocultas em Moçambique admitiu pela primeira vez em tribunal que um administrador do banco russo VTB terá recebido 2 milhões em subornos da Privinvest.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, no testemunho de quinta-feira à noite, Andrew Pearse revelou que o intermediário da Privinvest, Jean Boustani, lhe disse que pagou 2 milhões de dólares (1,8 milhões de euros) a Makram Abboud, membro do conselho de administração do VTB e presidente da área para o Médio Oriente e África no banco russo.

O banco russo já reagiu, assegurando que "não há qualquer prova que Abboud ou qualquer outro empregado do banco tenha recebido pagamentos impróprios de qualquer natureza relativamente a esses projetos".