A Associação Internacional de Operadores de Turismo de Golfe (IAGTO) escolheu o Algarve como "melhor destino de golfe do mundo para 2020", distinção que o presidente do Turismo do Algarve atribuiu à qualidade dos 40 campos da região.

"O Algarve e´ na~o so´ um local de passagem obrigato´ria para o golfista amador, como tem atrai´do os melhores profissionais mundiais, fruto da diversidade e reconhecida qualidade dos 40 campos de golfe e da ja´ ce´lebre hospitalidade e profissionalismo dos agentes da regia~o", congratulou-se o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes.

Citado num comunicado da Associação de Turismo do Algarve (ATA), João Fernandes considerou que "os dias de golfe no Algarve perduram na memo´ria dos golfistas, mesmo depois do fim das suas fe´rias", por a região oferecer também aos visitantes, apontou, "histo´ria, tradic¸a~o, bom clima, natureza, boa gastronomia".