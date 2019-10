Actualidade

O conglomerado estatal chinês China Energy Engineering Corporation vai construir uma barragem no rio Megaruma para reforçar o abastecimento de água à cidade de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado.

Num comunicado enviado na quinta-feira à Bolsa de Valores de Hong Kong, a China Energy revelou que a barragem de argila e cimento a construir no norte do país terá uma extensão de 2,7 quilómetros e uma altura de 35 metros.

O contrato no valor de 423 milhões de dólares norte-americanos (380 milhões de euros) inclui ainda uma central com capacidade para tratar 2 metros quadrados de água por segundo e uma conduta de água com quase 103 quilómetros.