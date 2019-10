Actualidade

Todas as estruturas artísticas portuguesas vão poder a partir de 2020 concorrer ao Fundo de Ajudas para as Artes Cénicas Ibero-Americanas, no âmbito da adesão de Portugal ao Programa Iberescena, de promoção de artes cénicas.

O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Cultura que, através da Direção-Geral das Artes, decidiu promover a adesão de Portugal ao Programa Iberescena, o que significa que as estruturas portuguesas se podem candidatar ao Fundo de Ajudas para as Artes Cénicas Ibero-Americanas, a partir do próximo ano.

"A adesão de Portugal irá permitir a todas as estruturas artísticas portuguesas a apresentação, já em 2020, de candidaturas às linhas de apoio disponíveis através deste Fundo. Portugal reforça, assim, a cooperação ibero-americana já existente para a área da Cultura", afirma o comunicado.