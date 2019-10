Eleições

O antigo primeiro-ministro José Sócrates critica a recusa do PS em fazer um acordo escrito de legislatura com o Bloco de Esquerda, considerando que revela "uma visão meramente utilitária" e que pode gerar "ressentimento" à esquerda.

Esta posição do antigo líder do PS entre 2004 e 2011 consta de um artigo hoje publicado na revista brasileira Carta Capital, intitulado "A Geringonça", no qual considera que esta solução política da esquerda portuguesa "ganhou as eleições" legislativas de 06 de outubro passado, mas "acabou" no dia seguinte.

"Na verdade, esta situação é muito parecida à que se viveu em Espanha e que foi muito referida na campanha eleitoral portuguesa. Também ali os socialistas espanhóis recusaram fazer uma coligação de governo com o partido Podemos", compara.