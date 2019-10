Catalunha

O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, fugido na Bélgica e perseguido por alegados delitos de sedição e má gestão no âmbito do "Processo" ficou em liberdade "sob condições" sem fiança depois de se ter apresentado à Justiça belga.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, após se ter apresentado voluntariamente às autoridades belgas, Puigdemont disse que ficou obrigado a manter residência fixa no país e a prestar informações caso pretenda sair da Bélgica.

Carles Puigdemont, acusado de delitos de sedição e má gestão de fundos públicos no âmbito do "Processo" encontra-se fugido na Bélgica desde 2017.